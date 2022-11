Taakstraf voor man die tegen 13-jarige dochter Hugo de Jonge zei: 'I'm gonna kill your father'

De dader stuurde het bericht in januari 2021 midden in de nacht via sociaal netwerk Instagram aan de toen 13-jarige dochter van De Jonge, toen nog minister van Volksgezondheid. Naar eigen zeggen was hij dronken en opgejut door vrienden en was De Jonge nou eenmaal zijn “minst favoriete politicus”. Het bericht stelde hij op in het Engels: “I’m gonna kill your father.”