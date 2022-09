Sywert is een lul, maar misschien bedoelde hij het allemaal heel anders

Woensdag onthulde de Volkskrant dat er audio-opnamen bestaan die het toch wel heel lastig maken om Sywert van Lienden het voordeel van de twijfel te gunnen wanneer hij zegt werkelijk met de beste intenties te hebben gehandeld. Zo valt in de transcripties te lezen dat Van Lienden nooit van plan is vrijwillig mondkapjes te leveren en van meet af aan het doel had miljonair te worden van de pandemie.