Sywert-achtige praktijken bij EarthToday van Winston Gerschtanowitz

Uit het onderzoek van het tijdschrift blijkt dat de ondernemers op Sywert-achtige wijze te werk gaan. Het ideële imago van EarthToday verhult een lucratief businessmodel dat de zes ondernemers over zeven jaar 3,6 miljard euro moet opleveren. In mediaoptredens benadrukte uithangbord Gerschtanowitz alleen de ‘groene’ missie.

“Meter voor meter de aarde beschermen, net zo lang tot de helft van de wereld in goede handen is. Dat is de missie van EarthToday, een organisatie die april vorig jaar publiekelijk werd gelanceerd. Het principe is simpel: voor slechts €1,20 kun je een vierkante meter adopteren. Die kan zich ergens in een tropisch regenwoud bevinden, op de Afrikaanse savanne of op een Nederlands Waddeneiland.”