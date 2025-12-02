Systematische mishandeling Palestijnen in Israëlische gevangenissen, 'bevel van hogerhand' Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 93 keer bekeken • bewaren

Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen worden op grote schaal mishandeld en verkracht, blijkt uit getuigenissen van advocaten en gevangenen. Advocaat Ben Marmarelli, die juridische bijstand verleent aan Palestijnse gevangenen, zegt dat verkrachtingen met wapenstokken sterk zijn toegenomen sinds de aantreden van minister van Nationale Veiligheid Itamar Ben-Gvir in 2022. Volgens Marmarelli gebeuren de mishandelingen systematisch, vaak vlak voor bezoeken van advocaten, om juridische contacten te ontmoedigen. Dat meldt The Rights Forum:

Het heeft er alle schijn van het toegenomen geweld een direct bevel is van hogerhand. The Rights Forum schrijft: "Als Israëlische minister van Nationale Veiligheid houdt Ben-Gvir rechtstreeks toezicht op de IPS. Hij bepaalt het beleid en stuurt de operaties aan."

Een VN-commissie tegen marteling concludeerde deze week dat Israël een "de facto staatsbeleid van georganiseerde en wijdverbreide marteling en mishandeling" voert in gevangenissen. Mensenrechtenorganisaties zoals het Palestijnse Centrum voor de Rechten van de Mens verzamelen momenteel getuigenissen en documenteren het seksuele geweld. Het Israëlische Hooggerechtshof weigert effectief in te grijpen, aldus Marmarelli, en richt zich zelfs op de advocaten zelf door te dreigen met intrekking van vergunningen.

Sinds Ben-Gvirs aantreden zijn de omstandigheden voor Palestijnse gevangenen drastisch verslechterd, met beperkte douche- en buitentijd, afgeschafte rechten en verminderde voedselrantsoenen. Advocaten die deze maatregelen aanvechten, stuiten op onverschilligheid bij rechtbanken. Marmarelli benadrukt dat het niet om incidenten gaat, maar om een institutionele praktijk waarbij bruut geweld en verkrachting onderdeel zijn geworden van het dagelijkse gevangenisbeleid.