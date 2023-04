Syrische vluchteling wint met absolute meerderheid Duitse burgemeestersverkiezing Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 113 keer bekeken • bewaren

De 29-jarige Ryyan Alshebl die in 2015 als Syrisch vluchteling in Duitsland arriveerde is zondag met een absolute meerderheid tot burgemeester gekozen in zijn woonplaats Ostelsheim, een kleine gemeente met zo'n 2500 inwoners in de zuidelijke deelstaat Baden-Württemberg. Alshebl, die lid is van de Grünen maar als onafhankelijke meedeed aan de verkiezing, vergaarde 55,4 procent van de stemmen. Hij spreekt van een "sensationele" uitslag die een toonbeeld is voor de "ruimdenkendheid en het kosmopolitisme" onder de hele Duitse bevolking. Er waren nog twee andere kandidaten, beiden ook onafhankelijk.

Alshebl, die in Syrië financleel en bank-management studeerde, voerde campagne op de belofte de overheid beter digitaal bereikbaar te maken. Hij heeft daarmee de afgelopen zeven jaar veel ervaring opgedaan als ambtenaar in een naburige gemeente, schrijft The Guardian. De nieuwe burgemeester groeide op als lid van de Druzen-gemeenschap, een kleine religieuze minderheid die is afgesplitst van de islam. Hij zegt geen religie meer te praktiseren.

Het is voor het eerst dat een Syrische vluchteling burgemeester wordt. De vorige week gekozen burgemeester van Frankfurt, de sociaal-democraat Mike Josef, is ook in Syrië geboren maar woont al sinds de jaren '80 in Duitsland. Terwijl ruim een kwart van de Duitse bevolking een migratie-achtergrond heeft geldt dat maar voor 1,2 procent van de burgemeesters.