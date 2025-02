Syrische vluchteling schakelt terrorist uit die aanslag pleegt in Oostenrijk Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 975 keer bekeken • bewaren

Een 42-jarige maaltijdbezorger, afkomstig uit Syrië, heeft in het Oostenrijkse Villach, een plaats in de regio Karinthië een einde gemaakt aan een terroristische aanslag door de dader overhoop te rijden met zijn bestelwagen. De politie kon de verdachte daardoor meteen inrekenen. De gouverneur van Kanrinthië bedankte de man voor zijn kordate optreden.

Die verdachte van 23 is ook uit Syrië afkomstig en is naar het zich laat aanzien online in de ban geraakt van IS en geradicaliseerd. Dat zou via TikTok gebeurd zijn. In zijn woning werd een IS-vlag aangetroffen. Hij stak met een mes in op willekeurige voorbijgangers om zoveel mogelijk slachtoffers te maken. Een 14-jarige jongen kwam daarbij om het leven. Vijf anderen raakten gewond.

Update 14:00

Duitsland Vandaag meldt dat maaltijdbezorger Allaaeddin Alhalabi die de aanslag beëindigde aanvankelijk als dader werd gezien:

Alhalabi was op weg om een bestelling op te halen toen hij op de Draubrug gewonde mensen en veel bloed zag. Even later zag hij de dader met een mes in zijn hand. “Ik dacht niet na, ik handelde gewoon,” vertelt hij aan Kleine Zeitung. Zonder aarzelen reed hij met zijn auto op de aanvaller af en wist hem zo te stoppen. Omstanders dachten even dat hij zelf een aanslag wilde plegen en sloegen op zijn auto, maar Alhalabi bleef kalm en belde direct de politie. Zijn snelle optreden zorgde ervoor dat de politie de dader vrijwel direct kon arresteren. “Ik dacht aan mijn eigen kinderen,” zegt Alhalabi. “De jongen die daar op de grond lag, had ook ouders. Dat vond ik het ergste.”

De aanval heeft veel losgemaakt in Oostenrijk. De Freie Syrische Gemeinde Österreich distantieerde zich in een verklaring op Facebook nadrukkelijk van de aanslag en sprak haar diepste medeleven uit aan de families van de slachtoffers. "Wij allen moesten Syrië verlaten omdat we daar niet meer veilig waren – niemand heeft zijn land vrijwillig verlaten. We zijn dankbaar dat we in Oostenrijk asiel en bescherming hebben gevonden,“ aldus de verklaring. De organisatie benadrukt dat „wie onrust stookt en de vrede in de samenleving verstoort, niet namens de Syriërs spreekt die hier bescherming zochten en kregen.“