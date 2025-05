Syrische vluchteling en Tsjetsjeen overmeesterden vrouw die mesaanval uitvoerde in Hamburg Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 412 keer bekeken • bewaren

De 19-jarige Syriër Muhammad Al Muhammad heeft vrijdagavond erger voorkomen door in te grijpen toen een vrouw begon in te steken op mensen op het station van Hamburg. Samen met een andere man, een Tsjetsjeen, kwam hij in actie, meldt Der Spiegel.

Bij de aanval verwondde Lydia S. achttien treinreizigers die stonden te wachten. Mensen renden massaal weg. Al Muhammad besloot in de tegenovergestelde richting te rennen, en de vrouw te stoppen.

Toen hij bij de vrouw aankwam, zag hij hoe de Tsjetsjeen haar tegen haar knie schopte, waardoor ze viel. “Ik hield haar vast en drukte haar handen tegen haar rugzak, zodat ze niet kon opstaan”, aldus Al Muhammad tegenover Der Spiegel. “Als je opstaat, sla ik je”, riep hij tegen de vrouw. Zij verzette zich niet. Haar mes lag intussen op het spoor.

Binnen twee minuten was de politie ter plaatse. “De politie heeft me bedankt en me een cappuccino gegeven. Daar was ik erg blij mee”, aldus Al Muhammad, die werd geboren in een zuidelijke voorstad van Aleppo. Hij woont sinds 2022 in Duitsland.

Ondertussen is er ook meer bekend over de verdachte van de mesaanval, bericht de NOS. Ze was een dag voor de aanval ontslagen uit een psychiatrische kliniek.

“Volgens de kliniek waren er geen medische redenen om de vrouw nog langer te behandelen, melden Duitse media. De 39-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats werd begin mei opgenomen in de kliniek in Bremerhaven nadat ze hulpeloos was gevonden, zegt het Duitse ministerie van Volksgezondheid. Sinds 2021 is ze een bekende van de politie en moest ze meerdere keren op het politiebureau verschijnen. Ze zou in twee klinieken hebben gezeten vanwege haar stoornis.”