Syrisch regime gebruikt Westerse influencers voor toerismepropaganda

De regering in Damascus, die verantwoordelijk is voor een bloedige oorlog tegen de eigen bevolking, de verwoesting van het land en talloze mensenrechtenschendingen, probeert via zogeheten influencers het imago op te poetsen. De YouTube-vloggers reizen door het land en wekken de indruk dat het allemaal koek en ei is in het dictatoriaal geregeerde land. Ze beweren tegenover hun publiek dat ze op eigen gelegenheid naar het land gaan en rondreizen. France 24 bekeek de video's en zag bij de influencers steeds dezelfde 'vriend' opduiken, een broer van de onderminister van Toerisme.