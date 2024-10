Syriërs de straat op uit protest tegen harteloze deportatieplannen kabinet-Wilders Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 517 keer bekeken • bewaren

Honderden Syriërs hebben zondag in Den Haag geprotesteerd tegen de kabinetsplannen om delen van Syrië veilig te verklaren. Het ultrarechtse kabinet hoopt op die manier Syrische vluchtelingen te kunnen deporteren.

Deskundigen begrijpen niets van de kabinetsplannen. Syrië is nog altijd een van de onveiligste landen op aarde. Bashar al-Assad regeert het land met ijzeren hand. Er zijn weinig nog levende dictators die zoveel doden op hun geweten hebben. Sinds 2011 heeft hij meer dan 200.000 burgers laten vermoorden. In gevangenis even buiten Damascus zijn in vijf jaar tijd tienduizend gevangenen geëxecuteerd.

“De dreiging voor Syrische mensen is het regime, niet alleen de actieve oorlog. Als ik nu terugga naar Syrië word ik in de gevangenis gegooid of gedood”, verklaart Mahmoud Al Naser, die deelnam aan de demonstratie, tegenover de NOS. “Wanneer Assad weggaat, zal iedereen teruggaan naar zijn eigen huis en zijn eigen familie”, aldus een andere demonstrant.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt op dit moment iedereen af naar Syrië te reizen. “Wat uw situatie ook is: reis niet naar Syrië”, schrijft het departement in een reisadvies. “Het is er te gevaarlijk. De Nederlandse ambassade is gesloten en kan u niet helpen als u in de problemen komt.”