Sylvana Simons legt uit hoe mannen het femicide-debat kapen

Voor het eerst viel dit jaar de term femicide in de Troonrede. Tijdens de algemene politieke beschouwingen probeerde Geert Wilders het probleem direct in zijn xenofobe mal te persen. Er was helemaal geen probleem met mannen, beweerde de racist: er was alleen een probleem met mannen met een niet-witte huidskleur.

In werkelijkheid is er vooral een probleem met jonge mannen, ongeacht achtergrond. Sylvana Simons, die als Kamerlid al eens probeerde femicide op de agenda te zetten maar daarbij destijds werd tegengewerkt, legde dat bij Pauw & De Wit nog eens haarfijn uit.

“Vrouwen willen veilig zijn”, vertelde zij. “Thuis, op het werk, op school, onderweg, op straat, in de kroeg, overal. Denkt u dat wij het ons kunnen veroorloven om met dit soort nutteloze differentiaties bezig te zijn? Wij vrouwen worden er niet veiliger van, als we kunnen zeggen: ‘Het zijn de Somaliërs.’ Het zijn mannen. En wij vrouwen hebben daar genoeg van. Al die mannen die dat politieke willen uitbuiten: u doet ons daar heel veel schade mee.”

“Wat doen we met die witte mannen? Mogen die wel blijven? Mogen die wel verkrachten? Vinden we dat minder erg? Ik kan het me niet voorstellen.”