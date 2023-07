Sylvana Simons is een ambassadrice van de beschaving

Vanaf de eerste dag bezag zij de Kamer met een souvereine blik alsof ze net zoveel dienstjaren achter de rug had als Geert Wilders. Zij blijkt geen diva maar een grande dame die alleen door haar blik al respect afdwingt. In haar optredens valt geen zweem van fanatisme te ontdekken. Sylvana Simons spreekt helder en duidelijk. Haar Nederlands is smetteloos in tegenstelling tot dat van zeer vele collega's in het parlement. Ze wijst nooit zondebokken aan maar is altijd op zoek naar een oplossing. Ze laat zich niet van de wijs brengen of met een kluitje in het riet sturen zoals menig bewindsman, onder wie premier Rutte, bemerkte. Haar inbreng is altijd inhoudelijk. Ze smaakt het genoegen dat naar haar wordt geluisterd ook al is zij niet de woordvoerder van een grote fractie.