Sylvana Simons (BIJ1) laat SGP weten dat God niet meedoet aan het debat over de transgenderwet

De Kamer debatteert over de nieuwe transgenderwet. Daarin zou de nu nog vereiste deskundigenverklaring moeten worden geschrapt en kunnen personen voortaan vanaf 16 jaar besluiten of ze met een M, V of X in het paspoort willen worden aangegeven. Het Kabinet is verdeeld over de kwestie: D66 is voor, CDA en ChristenUnie zijn tegen. De VVD leek lange tijd voor te zijn, maar draaide dinsdagavond waardoor een Kamermeerderheid in het geding is.