Sushi-terreur houdt restaurants in zijn greep

“Sushi-terreur”, en nieuwe, smerige trend houdt sushi-restaurants in Japan in zijn greep. Jonge Japanners filmen zichzelf terwijl ze in restaurants de sushi die op de bekende lopende band voorbijglijdt besmeren met hun speeksel of met wasabi. De filmpjes worden op internet massaal gedeeld, met copycat-gedrag als gevolg.