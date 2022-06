Susan Top, helder en woestmakend: De overheid is er niet meer voor burgers

27 jun. 2022 - 19:13

Ik heb helaas de eerste ondervraging gemist, maar de andere 2 helemaal gezien. Hun getuigenis was exact waar en wanneer het fundamenteel fout is gegaan met de overheid. Het is een exact kopie van de gebeurtenissen met het Toeslagschandaal, de Qkoorts ellende, de Chroom 6 puinhoop en steeds meer malversaties en corruptie bij de overheid. Er is een cruciaal verschil wat ze burger willen doen geloven en wat ze eigenlijk van plan zijn. Het boeren drama van vandaag zal op dezelfde manier opgelost worden met over 10 jaar de zoveelste parlementaire enquête met de zelfde oorzaak. Het is de aangetoonde onbetrouwbaarheid van de overheid, die er niet meer is voor de burger en de veiligheid. Alleen vandaag de uitkomst van het coldcase onderzoek over de Deventer moordzaak, het niet belasten van de industrie van het gebruik van het water, de memo over de ontoereikende IC capaciteit. 3 zaken en dat allemaal op 1 dag waarbij de regering een negatieve rol speelt. Daarnaast was er nog het begin van de parlementaire enquête over de gaswinning, het systeem faalt en de burger is de pinautomaat van de overheid. Ben ik verrast? Neen, ik schrijf hier al sinds langere tijd mijn mening met onderbouwing en inhoudelijke argumenten, waarom we in een autocratie zijn beland, dat is bewust beleid van een repressieve overheid, die over lijken gaat. Hopelijk gaan de ogen open van steeds meer lezers, die nu nog vol overgave deze overheid verdedigen en goed praten.