Suriname volgt Trump en wil ambassade openen in Jeruzalem

30 mei 2022 - 14:56

Goed om te weten dat Suriname een groot voorstander is van apartheid. Wat een naïviteit dat we dachten dat met het vertrek van Bouterse er opeens wel een fatsoenlijke regering in Suriname zou komen. Nu we weten dat Suriname racisme goedkeurt en aanmoedigt, kunnen we ook dat land op de lijst van foute regimes zetten.