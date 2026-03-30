Surinaamse oud-president Chan Santokhi plotseling overleden

Chan Santokhi, tot juli vorig jaar president van Suriname, is maandag plotseling overleden. De 67-jarige Santokhi werd vanmiddag onwel en werd vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis. Het is nog onduidelijk waaraan de ex-president precies is overleden, schrijft de NOS.
“Santokhi was tot zijn dood voorzitter van de VHP, de Vooruitstrevende Hervormings Partij. Met de VHP won hij in 2020 de landelijke verkiezingen van de partij van Bouterse, de NDP. Ook bij de verkiezingen in 2025 was hij voorzitter van de VHP. De partij verloor met één zetel verschil van de NDP, en bleef uit de coalitie.”
Voor hij politicus werd, was Santokhi politiecommissaris en leidde hij het onderzoek naar de Decembermoorden: de executies van vijftien tegenstanders van het militaire regime. Om die reden gold hij als de grote rivaal van Desi Bouterse, de hoofdverantwoordelijke voor die moorden. Het was ook aan de inzet van Santokhi te danken dat Bouterse werd veroordeeld voor cocaïnesmokkel.
