Surinaams OM eist twintig jaar cel en directe gevangenneming Desi Bouterse

Het Surinaamse Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep twintig jaar cel geëist tegen Desi Bouterse als hoofdverdachte van de Decembermoorden. De officier van justitie eiste daarnaast directe gevangenneming van de oud-president.

De 77-jarige Bouterse wordt verdacht van het medeplegen van de moord op vijftien politieke tegenstanders van zijn militaire regime op 8 december 1982 in Fort Zeelandia in Paramaribo. Twee jaar eerder had Bouterse, toen legerleider, met behulp van andere militairen een staatsgreep gepleegd.