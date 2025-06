Supporters Israëlisch leger spelen in Parijs genocide-quiz met beroemdheden

In een sjieke gelegenheid middenin Parijs hebben leden van de Diaspora Defense Forces, een civiele organisatie die het Israëlisch leger IDF steunt, vorige week tijdens een galadiner een genocide-quiz gehouden. Op videobeelden die naar buiten zijn gekomen blijkt dat de deelnemers onder meer moeten raden hoeveel procent van de bevolking in Gaza inmiddels omgebracht. Met luid applaus en gelach voor het goede antwoord. "Bravo!" Ook worden er vragen gesteld over de hoeveelheid 'Arabieren', het Israëlische eufemisme voor Palestijnen, die nog in leven zijn. Het evenement werd bijgewoond door een aantal Franse beroemdheden.