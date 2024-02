Supervervuiler Shell verdiende honderden miljoenen euro's aan CO2-maatregelen

De grootste olie- en gasproducent van Europa heeft sinds 2005 enorme hoeveelheden emissierechten gekocht en met winst doorverkocht aan andere bedrijven. Het concern blijkt op de koolstofmarkt, waaraan twaalfduizend bedrijven meedoen, een van de grootste spelers. Volgens onze berekeningen heeft de zevende grootste uitstoter in de wereld minstens 350 miljoen euro overgehouden aan zijn handel in emissierechten. Het bedrijf dat weinig doet om zijn uitstoot te verminderen, verdient aan de belangrijkste klimaatmaatregel die de Europese Unie de laatste twintig jaar heeft genomen.

Shell maakte listig gebruik van het Europese CO2-handelssysteem ETS dat is opgezet op basis van het principe de vervuiler betaalt. Met dat systeem kunnen bedrijven rechten op CO2-uitstoot in- en verkopen. Het idee is dat de vrije markt zo zorgt voor terugdringing van de uitstoot van het klimaatverwoestende broeikasgas.

Shell kocht de rechten relatief voordelig in en handelaren van het bedrijf verkochten ze op de internationale beurs EEX voor een hoger bedrag. Bovendien kreeg het olie- en gasconcern een groot deel van de uitstootrechten gratis, wat binnen ETS gebruikelijk was. Overheden gaven bedrijven de rechten jarenlang voor niets. De motivatie daarachter was dat bedrijven zo geen concurrentienadeel met andere werelddelen zouden leiden. Dat ze toch binnen de CO2-handel meededen was nodig, om ze uiteindelijk stapsgewijs een prijskaartje te kunnen presenteren.