Superrijken kapen mede dankzij crisis de welvaart van alle anderen

16 jan. 2023 - 10:50

U heeft het eerst over de rijkste 1% en dan over miljardairs. Daar zit nogal een verschil in aangezien er nog geen 3000 miljardairs zijn in de wereld en 1% is 80 miljoen mensen en het blijkt ook nog eens een keer dat het gezamelijk vermogen van die miljardairs met 400 miljard gezakt is. Echter ergens in het midden raakt u precies de juiste snaar. De regeringen in Azie, Afrika, Europa en Amerika (dus eigenlijk elke regering wel) veroorzaken c.q. fasciliteren dit en dat moet aangepakt worden. Echter is het duidelijk gebleken dat de mens er niet toe in staat is gezamelijk problemen op te lossen. (bron: https://www.accountant.nl/nieuws/2022/12/aantal-miljardairs-gedaald-in-2022/#:~:text=Volgens%20UBS%2C%20een%20van%20de,tot%2012%2C7%20biljoen%20dollar.)