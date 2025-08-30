Supermarktvoedsel en fast food beschadigen de gezondheid en vruchtbaarheid in hoog tempo

Ziekmakende stoffen krijg je toegediend via de bonusaanbiedingen van de supermarkt en de 'makkelijke' maaltijden in de horeca. Het klinkt bizar maar het blijkt de werkelijkheid. Voedseldeskundigen waarschuwen dat het eten van zogeheten ultrabewerkt voedsel, zeg maar het eten van fabrieksproducten en maaltijden die je in de supermarkt of als fast food koopt, veel schadelijker is voor de gezondheid dan tot nu toe werd aangenomen. Daarbij kan ook gedacht worden aan bijvoorbeeld light producten die intensieve bewerkingen ondergaan om het ontbreken van vet te compenseren. Wetenschappelijk onderzoek wijst dat uit.
Deense onderzoekers maakten deze week bekend dat voedsel als gerookte zalm, kip nuggets, frites en zelfs patat, de hormoonhuishouding bij mannen kan verstoren. Dat leidt tot sterk verminderde kwaliteit van het sperma. Daarnaast heeft dergelijke onnodige gewichtstoename tot gevolg. Bij mannen die veel ultrabewerkt voedsel consumeren, denk ook aan snacks en snoep, is in hun lichaam een grotere toename van een chemische stof aangetroffen die ook in plastic voorkomt.
De consumptie leidt ook tot een vermindering van testosteron - dat lustgevoelens aanwakkert - en het zogeheten follikelstimulerend hormoon dat zorgt voor spermaproductie. De onderzoekers constateren dat met de toename van ultrabewerkt voedsel het aantal zaadcellen wereldwijd is teruggelopen.
"We zijn geschrokken van de hoeveelheid lichamelijke functies die verstoord worden door ultrabewerkt voedsel," zegt professor Romain Barrès van de universiteit van Kopenhagen in The Independent. "De langetermijn effecten zijn alarmerend en laten de noodzaak zien om voedingsrichtlijnen te herzien om tot betere bescherming tegen chronische ziekten te komen."
De krant schrijft dat in de VS dergelijke producten gezamenlijk driekwart van de totale voedselconsumptie vormen. Naast dat ze een gevaar vormen voor de hormoonhuishouding zijn ze met behulp van kunstmatige stoffen zo ontworpen dat ze meer eetlust opwekken, zodat de consumptie wordt aangejaagd. Daarnaast maken ze van zichzelf al dik. Zo is inmiddels aangetoond dat bij een gelijke hoeveelheid calorieën het eten van ultrabewerkt voedsel leidt tot meer gewichtstoename dan gezond, vrijwel onbewerkt voedsel. Bij proefpersonen - mannen - die ultrabewerkt voedsel aten werd binnen drie weken een gewichtstoename van een kilo gemeten.
