Supermarkten gevraagd in Kamer uitleg te geven over torenhoge prijzen maar ze weigeren allemaal

Supermarkten Albert Heijn, Jumbo en Lidl, producenten Nestlé en Unilever en inkooporganisatie Everest weigeren uitleg te geven aan de Tweede Kamer over de hoge prijzen van levensmiddelen. Dat valt te lezen op de site van GroenLinks-PvdA. De commissie Economische Zaken van de Tweede Kamer had de bedrijven uitgenodigd voor een Rondetafelgesprek op donderdag 6 maart om uitleg te geven waarom in Nederland de prijzen in de supermarkt of bij de drogist vaak veel hoger liggen dan in ons omringende landen. De uitgenodigde supermarkten en producenten hebben de Tweede Kamer laten weten dat zij niet komen opdagen voor het gesprek.

GroenLinks-PvdA Kamerlid Joris Thijssen die het initiatief nam tot de hoorzitting: “Dit is een schoffering van de volksvertegenwoordiging. Exact dezelfde producten kosten in een Duitsland of Belgische supermarkt soms maar de helft. Iedere consument voelt het bij de kassa: de producten in de supermarkt zijn in no-time bizar hoog geworden. Als Tweede Kamer willen we uitleg: hoe komt dit en wie wordt hier gierend rijk over de rug van de consument?”

Die uitleg van supermarkten en producenten komt er voorlopig niet. In de media wezen supermarktketens recent naar producenten die voor Nederlandse producten veel hogere prijzen vragen dan voor dezelfde producten in het buitenland. Maar ze weigeren dat in het parlement verder toe te lichten, maakte de griffie vandaag bekend.

GroenLinks-PvdA laat het er niet bij zitten en wil dat de Tweede Kamer een nieuwe uitnodiging stuurt naar deze partijen met het dringende verzoek om de Tweede Kamer te woord te staan.