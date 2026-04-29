Supermarkten en verpakkingsindustrie benadelen consumenten jaarlijks voor ruim 100 miljoen euro

Nederlandse consumenten lopen jaarlijks ruim 100 miljoen euro mis omdat statiegeldautomaten niet alle verpakkingen accepteren. Zo worden blikjes vaak geweigerd als ze (licht) zijn beschadigd.

“Wij zien dagelijks dat mensen blikjes oprapen die vervolgens niet worden ingenomen,” stelt Rob van Holstein, voorzitter van de Stichting Cleanupteam Nederland. “Dat werkt demotiverend en zorgt ervoor dat zwerfafval blijft liggen.”

Van Holstein vindt de huidige situatie onverkwikkelijk. Het recht op statiegeld is immers gekoppeld aan het product zelf, en niet aan de staat van de verpakking.

Cleanupteam bepleit meer alternatieven voor beschadigde verpakkingen: betere automaten, extra innamepunten en handmatige inname van verpakkingen waarop het statiegeldlogo zichtbaar is.

De organisatie start zelf met de opbouw van een landelijk netwerk waar ook platte en ingedeukte statiegeldverpakkingen kunnen worden ingeleverd. Hiervoor zoekt het Cleanupteam vrijwilligers in alle provincies.

