Supermarkten bestelen klanten bij de kassa, Consumentenbond start rechtszaak

De NOS schrijft : “De Consumentenbond heeft de afgelopen jaren bij supermarktketens onderzoek gedaan naar verschillen tussen de prijzen in het schap en bij de kassa. Daaruit bleek dat de kassabonnen bij Albert Heijn, Jumbo en Plus vaak niet klopten. In 2023 stelde de bond de supermarkten aansprakelijk en vroeg om een compensatievoorstel.”

De bond constateert dat consumenten voor miljoenen euro’s zijn gedupeerd, en wil dat de ketens de schade gaan vergoeden. Terwijl de situatie bij Jumbo en Plus afgelopen jaar is verbeterd, gaat Albert Heijn nog regelmatig de mist in. Daarom start de Consumentenbond een rechtszaak tegen AH om inzage te krijgen in de interne onderzoeken naar kassabonfouten.