Superjacht van Russische oligarch Abramovich ligt in Vlissingen, veranderde op dag invasie van eigenaar Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 164 keer bekeken • bewaren

In een droogdok in Vlissingen bevindt zich een jacht van 50 meter lengte dat tot op de dag van de invasie in Oekraïne officieel eigendom was van de Russische Roman Abramovich, onder meer bekend als eigenaar van de Britse voetbalclub Chelsea. The Guardian heeft ontdekt dat het eigenaarschap op 24 februari werd overgedragen aan de Russische zakenman David Davidovich, met wie hij nauwe banden heeft. Kort daarop werden de internationale sancties tegen onder meer Abramovich van kracht. De miljardair, die tot de kring van Poetin behoort, trok zich officieel ook terug uit Chelsea.

Het schip wordt gerepareerd bij Damen Shiprepair, een anonieme medewerker van het bedrijf zegt tegen The Guardian dat altijd is begrepen dat het jacht van Abramovich is. Het is in 2021 gebouwd door de Nederlandse werf. De waarde wordt geschat op zo'n 37 miljoen euro. Het schip is in november naar het dok gebracht voor het aanbrengen van 'structurele wijzigingen' maar sinds 10 maart is er niet meer aan gewerkt. Op die dag werden de sancties van kracht.

De Aquamarine, zoals het jacht heet, is het vijfde plezierschip dat in korte tijd tot Abramovich is herleid. Het is in vergelijking met zijn andere superjachten een 'bescheiden' vaartuig. Davidovich heeft tegenover de krant bevestigd dat hij de nieuwe eigenaar is. Hij zegt via zijn op de Maagdeneilanden gevestigde bedrijf Norma Investments eigenaar te zijn van MHC Jersey Ltd, geregistreerd op het gelijknamige Kanaal-eiland, op wiens naam het schip officieel staat.

De Wall Street Journal achterhaalde eerder dat Norma Investments tot voor kort in handen was van Abramovich maar op de dag van de invasie werd overgenomen door Davidovich. Experts zagen het als een methode van Abramovich om zijn bezittingen veilig te stellen. Davidovich nam op dezelfde dag nog een ander bedrijf over dat is gevestigd in het stadion van Chelsea. Een woordvoerder van Abramovich verklaart tegenover The Guardian dat de miljardair niet de volwaardige eigenaar was van MHC Jersey Ltd.