'Supergaaf' afscheidsfeest Mark Rutte vijf keer duurder dan toegestaan

Het afscheidsfeest voor oud-premier Mark Rutte is vele malen duurder uitgevallen dan toegestaan is. In totaal kostte het 150.000 euro, terwijl een afscheidsfeest voor een minister of staatssecretaris eigenlijk maar 30.000 euro mag kosten. Dat blijkt uit rekeningen die de politieke redactie van RTL Nieuws heeft opgevraagd. Andere ministeries kochten bijzondere afscheidscadeaus en Defensie gaf maar liefst 18.000 euro uit aan een speciale livestream.

Een 'supergaaf' strandfeest, zo heette de afscheidsparty van oud-premier Rutte. Het was een groot afscheid in een strandtent in Scheveningen. Voor 1400 genodigden, onder wie politici, (oud-)collega's, journalisten en medewerkers uit de Tweede Kamer. De kosten van de catering, band, aankleding en verkeersregelaars kwamen in totaal uit op 145.625,59 euro. Daarnaast had Rutte een uitzwaaimoment op zijn eigen ministerien wat 5442,27 euro kostte.