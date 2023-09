Super Saturday: Bij Volt klopt iets niet, Caroline zit met Mona opgescheept en de SP is... de SP

26 sep. 2023 - 12:22

Hmm.. De opkomst van de nazi's alhier lijkt toch echt van doen te hebben dat er nogal wat mensen zich aangetrokken voelen tot extreem rechts. Nogal wat mensen menen anderen de schuld te moeten geven van het verwerpelijke gedachtegoed dat ze zelf bezitten. Net als met alcohol niets laat doen wat niet in de zatlap zit is een samsom en een timmermans er net verantwoordelijk voor dat er nogal wat mensen zijn die anderen aanwijzen als waar de eigen welvaart en het eigen welzijn rechtsreeks van ten koste mag gaan. Maar goed ik begrijp dat jij het in jou belang vind dat er een kiesdrempel is. Zeg dat dan ook. En ik begrijp dat je je tegen extreem rechts wil keren. Faciliteer het dan niet met een stem op de VVD. Met deze mevrouw aan het hoofd die kabinetten laat vallen omdat ze van coalitiepartners eist dat deze mensen rechten schenden is de scheidslijn met onversneden extreem rechts wel heel erg dun geworden nietwaar.