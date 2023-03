Suggestie voor WNL op Zondag: een debat op inhoud met 20ers! Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 342 keer bekeken • bewaren

Maik de Weerdt Lijsttrekker Volt in provincie Noord-Holland

Afgelopen zondag keek ik met open mond naar het verkiezingsdebat van de Eerste Kamer-lijsttrekkers bij WNL op Zondag. Een knap staaltje werk: zes volwassenen die een uur lang de ander niet uit laten spreken en elkaar overladen met oneliners. Na de uitzending scrolde ik even op Instagram om te kijken wat de partijen daar te zeggen hebben. Het werd er niet beter op, zo baseren GroenLinks en VVD hun hele campagne op elkaar belachelijk maken. Dat is een voorbeeld van hoe ik politiek liever niet zie. Heel even twijfelde ik of ik alle lijsttrekkers persoonlijk een berichtje zou sturen via Instagram met wat feedback. Toch besloot ik daarvan af tezien. Ik heb namelijk een beter idee.

Wat nou als WNL volgende week zes twintigers uitnodigt voor een debat? Wat zou er dan gebeuren? Terwijl de huidige politici elkaar de tent uit vechten met uitvergrote verschillen, zien we bij jongeren van politieke partijen wat anders gebeuren. In november las ik een artikel met de JOVD in de Volkskrant. “Jongeren uit een rijke familie hebben een grotere kans om te slagen in het leven, onder meer doordat ze beter onderwijs krijgen,” zeiden zij. Ik dacht mijlenver van de JOVD af te staan, maar we liggen blijkbaar toch dichter bij elkaar. Wat mij opvalt aan jonge kandidaten van politieke partijen, is dat zij geen verschillen tussen partijen benadrukken. Zij kaarten juist de problemen in de samenleving aan en komen met echte oplossingen.

Simon van Teutem schreef recent in een artikel “mensen die meer toekomst voor zich hebben, zorgen beter vóór die toekomst.” Hij baseerde dit op een onderzoek naar jonge burgemeesters in Brazilië. Wat blijkt? Zij beschermen het regenwoud én het klimaat beter. Dit laat zien: als je zorgt dat jonge politici een plek aan tafel hebben, krijgen we toekomstgericht beleid.

Tel dit bij elkaar op, en je kunt niet anders denken dan: het is tijd voor wat anders. Laat de politiek maar aan de twintigers en de dertigers over. Laat het over aan jonge mensen die de straat op gaan om aandacht te vragen voor het klimaat en die geen genoegen nemen met halve maatregelen. Die aandacht vragen voor de daadwerkelijke problemen en op zoek gaan naar werkende oplossingen, dat is nou wat ik noem ‘een nieuwe generatie in de politiek’.