Succesvol ondernemerschap lijkt steeds meer op deelname aan een loterij Opinie • Vandaag

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

© cc-foto: David Martyn Hunt / https://flic.kr/p/bqVKxH

Slechts voor een heel kleine groep is het winnen van een hoofdprijs weggelegd.

Het aantal zzp’ers in Nederland is het afgelopen jaar sterk gestegen. Inmiddels zijn er een kleine 1,2 miljoen zzp’ers die hun diensten aanbieden op de arbeidsmarkt, waaronder steeds meer voormalige werknemers met een arbeidscontract die om een hogere beloning te kunnen verkrijgen dezelfde werkzaamheden blijven verrichten in een andere juridische vorm. Van die van opdrachtgever en opdrachtnemer.

Het ondernemerschap heeft voor wie de ondernemersschoen goed past, vele voordelen. Zoals het zijn van eigen baas en het kunnen hebben van meer vrijheid.

Maar voor kleine ondernemers wegen die voordelen op termijn nauwelijks op tegen de vele nadelen van het ondernemerschap. Daarover wordt door belangengroeperingen, waaronder voormalige werkgevers die meer flexibiliteit in hun organisatie willen, bewust niet al te veel gecommuniceerd. Om het enthousiasme voor het ondernemerschap niet op voorhand al te temperen.

Een grote valkuil voor bijvoorbeeld zzp’ers is het te veel gericht zijn op enkel de hogere bruto uurtarieven in vergelijking met het voormalig verdiende bruto uurloon. Op papier lijkt het netto-netto inkomen dan hoger uit te vallen maar als rekening wordt gehouden met de prijs van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en reserveringen voor een toekomstig pensioen en het wegvallen van vakantiegeld, dan valt die vergelijking veel minder gunstig uit of zelfs negatief.

Voorts wordt vaak vergeten dat door ingewikkelde fiscale wet- en regelgeving veel zzp’ers een boekhouder nodig hebben om alle fiscale aangiften jaarlijks te kunnen verzorgen. Die administratieve kosten moeten ook betaald worden van het relatief hogere bruto uurtarief dat ontvangen wordt als opdrachtnemer.

De vraag rijst dan ook of de ogenschijnlijke voordelen van het zzp ondernemerschap opwegen tegen de nadelen ervan in vergelijking met het werken in loondienst.

Voor kleine ondernemers gaat nog steeds de ervaringsregel op dat het voor de meerderheid altijd hard werken zal zijn met weinig vrijheid en een voortdurende strijd om als ondernemer te kunnen overleven. Vanwege het volledig ontbreken van zekerheid op juist die gebieden waar een werknemer wel zekerheden kent.