Succes voor Kick Out Zwarte Piet in Brabant, maar Westland houdt vast aan racistisch volksvermaak Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 360 keer bekeken • bewaren

Na gesprekken tussen Kick Out Zwarte Piet (KOZP) en het sinterklaascomité in Drunen heeft de organisatie van de sinterklaasintocht in de Brabantse plaats besloten om de plannen voor die intocht aan te passen. Dat meldt ANP. Het comité gaat over "naar een intocht met pieten zoals je die in het landelijke Sinterklaasjournaal ziet", staat in een verklaring van de organisatie en de gemeente Heusden, waar Drunen onder valt. Jerry Afriyie van KOZP laat weten dat het geplande protest van zijn organisatie in de gemeente daarmee van de baan is.

Uit de gesprekken tussen een team van KOZP en het comité kwam naar voren dat ondanks "hun welgemeende inspanningen, er toch mensen zijn die niet veilig kunnen deelnemen" aan de intocht, zegt Afriyie. Het comité heeft een convenant ondertekend waaruit de zorg voor "een veilig en inclusief sinterklaasfeest voor iedereen" spreekt. Tot nu toe werd de keuze voor zwarte piet of bijvoorbeeld roetveegpiet aan de deelnemende pieten zelf overgelaten, nu beslist het comité. "De laatste jaren zagen we al meer verloop," licht een medewerker toe, "en gingen we steeds meer richting roetveegpieten".

Dat de organisatie daar nu volledig op overstapt, is "puur voor de veiligheid, zodat we het kinderfeest kunnen laten doorgaan", aldus de medewerker. Volgens de gemeente Heusden en de organisatie bracht de aangekondigde demonstratie veel teweeg. "Het beeld dat deze reacties opriep, was dat de openbare orde en de veiligheid voor de kinderen en andere aanwezigen in het geding waren. We willen die veiligheid van de kinderen en andere aanwezigen waarborgen en een onbezorgde, onbevangen sinterklaasintocht mogelijk maken voor alle kinderen."

Van uitgeoefende druk door KOZP wil de comitémedewerker niet spreken. Het gesprek met de actiegroep verliep volgens hem goed en rustig, maar de omstandigheden hebben de overgang naar roetveegpieten wel "versneld". Eerder al ging ook de gemeente Etten-Leur overstag en deed de volledig zwart geschminkte pieten in de ban.

Westland

In De Lier liepen gesprekken tussen de gemeente en KOZP op niets uit. Het gesprek onder leiding van de burgemeester van de gemeente Westland verliep "constructief en met respect voor elkaars opvattingen", vertelt een woordvoerster. "Maar het heeft niet geleid tot overeenstemming over de invulling van de sintintocht." Tijdens die intocht zullen de pieten in blackface over straat gaan.

Jerry Afriyie van KOZP zegt dat de actiegroep na het gesprek "extra gemotiveerd" is om naar De Lier te gaan. "We merken dat ze achterblijven. De meerderheid van de pieten zijn zwarte pieten en ze hebben roetveegpieten die niet te onderscheiden zijn van de zwarte." Bovendien zou het comité volgens Afriyie drie jaar nodig hebben om alle pieten te veranderen naar die zwarte roetveegpieten. "Dan neem je het niet serieus."