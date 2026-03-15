Succes volgens de VVD: in je eentje wijn drinken op een leeg terras

Zijn we te links? Niet rijk genoeg? Te lang naar school geweest? We weten het niet. Maar we weten wel dat we de campagne die de VVD bij de gemeenteraadsverkiezingen voert, niet helemaal begrijpen.

Dat begon al met de verkiezingsposters van de VVD Tilburg. “Zuinig op jou geld”, luidde de slogan. Was het een opzettelijke spelfout? Een poging om al die linkse deugneuzen die wel hebben opgelet bij de taallessen op de basisschool, uit de tent te lokken? Vragen, vragen…

Die vragen worden niet minder talrijk nu we een video van de VVD Rotterdam hebben gezien. Deze keer is de verkiezingsboodschap: “Succes moet je niet belasten. Succes moet je belonen. Gewoon. Zoals het hoort.”

Vintage VVD, zou je zeggen. Maar waarom kiest de partij ervoor deze mededeling te laten uitdragen door een raadslid die in zijn eentje in het terras aan de wijn zit? Is dat succes? Op Bluesky komen ze er niet uit. Antwoorden mogen daarom in de reacties.