Subsidieslurper KLM had geen 3,4 miljard euro coronasteun mogen krijgen

De staatssteun voor KLM tijdens corona kon niet door de beugel. Dat heeft het Europese Hof van Justitie woensdag geoordeeld in een zaak die was aangespannen door Ryanair. De Ierse luchtvaartmaatschappij vond dat er door de staatssteun sprake was van valse concurrentie.

De Europese Commissie gaf in 2020 groen licht voor het in de lucht houden van KLM met belastinggeld, maar had dat volgens het Hof niet mogen doen, schrijft NU.nl. “Het grootste bezwaar tegen de staatssteun is dat de Commissie niet goed heeft onderbouwd voor wie de steun precies was. KLM valt onder Air France-KLM waardoor het moederbedrijf en Air France geprofiteerd zouden kunnen hebben.”