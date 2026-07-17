Subsidie aan Tata Steel is geen reddingsoperatie maar een keuze in onze publieke prioriteiten Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 93 keer bekeken • Bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist Persoon volgen

Decennialang was voor het behoud van Hoogovens, later Tata Steel, naast het economisch belang vooral de werkgelegenheid doorslaggevend. Dat was begrijpelijk in een tijd van hoge werkloosheid, waarin de sluiting van een grote fabriek een hele regio kon ontwrichten. Alleen die werkelijkheid bestaat in 2026 niet meer.

Nederland heeft geen tekort aan banen, maar aan mensen. Vrijwel iedere sector zoekt personeel. Een ingrijpende reorganisatie of sluiting van Tata Steel zou grote gevolgen hebben voor werknemers en de IJmond. Maar de angst voor massawerkloosheid kan niet langer het doorslaggevende argument zijn om miljarden belastinggeld in een bedrijf te steken.

De discussie is veranderd. Niet langer staat werkgelegenheid centraal, maar de vraag welk publiek belang met de verduurzamingsmiljarden werkelijk wordt gediend.

Volksgezondheid vraagt om ingrijpen

Volgens onderzoek uit 1975 van de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam betaalden omwonenden toen al de prijs voor goedkope staalproductie. Fijnstof, grafietregens en schadelijke stoffen leidden vervolgens tot groeiende zorgen over de volksgezondheid. Inmiddels acht het Openbaar Ministerie de situatie zo ernstig dat Tata Steel strafrechtelijk wordt vervolgd.

Dat plaatst de overheid in een ongemakkelijke positie. Enerzijds handhaaft zij de wet, anderzijds denkt zij na over miljardensteun. Dat is alleen uit te leggen als die steun primair bedoeld is om de leefomgeving schoner en gezonder te maken, niet om een onderneming koste wat kost overeind te houden.

Strategisch belang is geen blanco cheque

Staal is van strategisch belang. De oorlog in Oekraïne en geopolitieke spanningen hebben duidelijk gemaakt dat Europa minder afhankelijk wil zijn van anderen voor essentiële grondstoffen en materialen. Maar strategisch belang betekent niet dat iedere rekening automatisch bij de Nederlandse belastingbetaler terecht moet komen. De mondiale staalmarkt kent overcapaciteit, scherpe prijsconcurrentie en geopolitieke onzekerheid. Dat is geen markt die zich eenvoudig vanuit Den Haag laat sturen.

Buitenlandse eigendom maakt de afweging complexer

Tata Steel Nederland is onderdeel van de Indiase Tata Group. Dat is op zichzelf geen probleem. Maar bij miljarden aan publieke steun is de eigendomsstructuur wel relevant. De eigenaar bepaalt uiteindelijk de commerciële strategie. De Nederlandse overheid kan bijdragen aan verduurzaming, maar krijgt daarmee niet automatisch zeggenschap over de toekomstige koers. Bij omvangrijke staatssteun horen daarom heldere voorwaarden over investeringen, strategische capaciteit en de maatschappelijke tegenprestatie.

Elke euro kan maar één keer worden uitgegeven

De overheid staat voor grote financiële keuzes. Defensie, zorg, de energietransitie en de vergrijzing vragen allemaal om miljarden. Juist daarom kan Tata Steel niet los worden gezien van de rest van de overheidsbegroting. Elk miljard dat naar Tata Steel gaat, kan niet worden besteed aan zorg, onderwijs, betaalbare energie of woningbouw.

Hoe leg je als politiek en overheid uit dat huishoudens meer moeten betalen, publieke voorzieningen onder druk staan en elders moet worden bezuinigd, terwijl de overheid mogelijk miljarden investeert in de verduurzaming van een staalbedrijf dat eigendom is van een buitenlandse multinational?

Zeker als die onderneming na een succesvolle verduurzaming meer waard wordt en uiteindelijk door een buitenlandse eigenaar goed kan worden verkocht.

Een kritisch en eerlijk debat

Het Tata Steel-dossier vraagt om antwoorden op fundamentele vragen. Hoe beschermen we de gezondheid van omwonenden? Hoe behouden we strategische industriële capaciteit? En hoe gaan we verantwoord om met schaars belastinggeld? Daarop bestaan geen eenvoudig antwoorden. Maar één uitgangspunt moet helder zijn: in een tijd waarin de overheid niet alles meer kan betalen, moet elke miljard overtuigend en met groot maatschappelijk draagvlak kunnen worden verantwoord.

De kern van het debat is daarom niet of Nederland Tata Steel kan redden, maar of Nederland het zich kan veroorloven miljarden uit te geven zonder helder antwoord op de vraag wat de samenleving daarvoor terugkrijgt.