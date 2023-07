Stuurde de ambitieuze Yesilgöz bewust aan op de ondergang van Rutte?

Kee & Van Jole zijn al direct teruggekeerd van reces om de turbulente ontwikkelingen in Den Haag te bespreken. Zo is er de vraag of Yesilgöz de eerste vrouwelijke premier gaat worden. Dat is nog niet zeker. Van Jole sluit niet uit dat ze de rol van Theresa May krijgt die vooral de klappen mocht opvangen. Dat wordt het zogeheten Glazen Klif genoemd, een variatie op het glazen plafond, waarbij een vrouw naar voren wordt geschoven als de toekomst er voor de leiding slecht uit ziet. "En het mag duidelijk zijn dat de VVD klappen kan gaan krijgen. Door de komst van de rechtse Yesilgöz zal een deel van de echte liberalen uitwijken naar andere partijen." De vraag is of het aan de uiterst rechtse kant veel stemmen op gaat leveren, zegt Van Jole, want daar zitten ook veel kiezers die niets van mensen met een migratieachtergrond moeten hebben. "En er zal nog meer naar buiten komen over wat er de afgelopen dagen is gebeurd. Rutte viel uiteindelijk over het onderwerp dat Yesilgöz pushte. Ik weet niet hoe goed ze kan schaken en of ze dat voorzien had. Want als je Rutte's positie wilde overnemen was dit wel de manier om hem weg te krijgen."