Stuur stevige jonge mannen naar Coevorden, nu meisjes er niet veilig blijken Opinie • Vandaag

Screenshot: RTV Drenthe/YouTube

Daar hebben de relschoppers het zelf naar gemaakt, daar hebben ze om gevráágd.

Het gedurig zwartmaken van asielzoekers door een groot aantal Kamerleden werpt zijn vruchten af. Als een gemeentebestuur niet afwijzend staat tegenover hun huisvesting, volgen er steeds vaker agressieve demonstraties. Vuurwerk is zo langzamerhand een beproefd middel om je woede over de mogelijke komst van vreemde snoeshanen duidelijk te maken. De ME staat klaar. De burgemeester vaardigt een noodverordening uit.

In Coevorden gaat het dezer dagen wel bijzonder ver. Bewoners van de wijk Tuindorp reageren met brandstichting en vernielingen op het gegeven dat in vijf rijtjeshuizen minderjarige meisjes worden ondergebracht in de leeftijd van vijftien tot achttien jaar.

De jongens van Coevorden schiepen daarom maar de toestanden die ze allemaal stuk voor stuk van huis kenden. En het geweld gaat door. Desgevraagd verklaren buurtbewoners dat ze het niet gelóven, dat het helemaal geen meisjes zullen zijn.

Het probleem is: ze hebben hun eigen gelijk georganiseerd. Je kunt kwetsbare meisjes niet onderbrengen naast zulk kwaadaardig geteisem met van die inteeltkoppen. Coevorden is over het algemeen geen geschikte plaats meer voor het onderbrengen van minderjarigen.

De enigen die zich in dit Tuindorp met die bevolking kunnen handhaven, zijn sterke jonge, alleengaande mannen die zich in noodgevallen kunnen verdedigen en dat ook uitstralen zodat dat het vernielzuchtige element van de Coevordense bevolking in hun schulp kruipt. Een zorgvuldige selectie is wel noodzakelijk. Je hebt jonge mannen nodig die meester zijn van hun eigen kracht en hun vuisten alleen gebruiken als de veiligheid in straat en buurt door relschoppers wordt bedreigd.

Het kan natuurlijk niet zo zijn dat de relmakers hun zin krijgen en er geen asielzoekers naar het Drentse stadje komen, zogenaamd omdat hun veiligheid niet kan worden gegarandeerd. Hun wangedrag mag niet worden beloond.

Tuindorp had verrijkt kunnen worden met een groep leuke meiden. De inwoners horen nu te krijgen waar ze door hun gedrag zelf om gevraagd hebben.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.

