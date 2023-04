'Stuur Mia Nicolai en Dion Cooper naar Bachmoet, hebben ze daar een luchtalarm'

Voor Nederlandse fans van het Eurovisie Songfestival breken zware tijden aan. De keuze voor Mia Nicolai en Dion Cooper lijkt toch niet zo uit te pakken als vooraf door de selectiecommissie gehoopt. Het nagenoeg onbekende tweetal blijkt namelijk nogal vals te zingen en dat leidde er inmiddels al toe dat Jan Smit uit de commissie is gestapt omdat hij als enige tegen Mia en Dion had gestemd en er verder niets meer mee te maken wil hebben.

In het radioprogramma Spijkers met Koppen is AVROTROS-directeur Eric van Stade aangeschoven om te reageren op de kritiek. Van Stade heeft er ook een hard hoofd in om Mia en Dion naar Liverpool te sturen voor deelname aan het Songfestival. Hij had zelf wel een andere bestemming geweten: ‘Stuur die twee naar Bachmoet, hebben ze daar een luchtalarm.’