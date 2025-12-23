Stuur het Korps Mariniers naar Groenland Opinie Vandaag leestijd 2 minuten 85 keer bekeken Bewaren

Groenland is voor de Europese Unie economisch en strategisch van groot belang.

Als de Noordelijke IJszee over een aantal jaren bevaarbaar is, wordt die voor containerschepen de kortste route van en naar Oost-Azië. Daarom is het arctische gebied van grote strategische betekenis. De Europese Unie mag dan ook van geluk spreken dat Groenland verbonden is met lidstaat Denemarken. De verhoudingen lijken erg op die tussen Nederland en de Antillen.

Daarom zijn de aanspraken van Trump op het gigantische eiland een bedreiging voor de de Unie. Dezer dagen deed de president van de Verenigde Staten er nog een schepje bovenop door de gouverneur van Louisiana, Jeff Landrey, te benoemen tot speciaal gezant voor Groenland. Hij gaat – zo verklaarde hij tegenover de media – zijn best doen het onderdeel te maken van de Verenigde Staten.

Denemarken heeft woedend gereageerd. De Amerikaanse ambassadeur in Kopenhagen werd bij de Minister van Buitenlandse Zaken ontboden.

De Groenlanders hebben het afgelopen jaar voldoende duidelijk gemaakt dat zij geen toekomst voor zich zien in de Verenigde Staten. In plaats daarvan streven zij naar onafhankelijkheid op termijn.

Tot nog toe is het in de Europese hoofdsteden stil gebleven over dit blijk van Amerikaans imperialisme. Je zou toch verwachten dat de lidstaten onmiddellijk een beschermende ring zouden vormen om het bedreigde Denemarken. Als Trump zijn zin krijgt wordt de Noordelijke IJszee met zijn nieuwe vaarroutes een Russich/Amerikaans meer.

Het moet afgelopen zijn met die Ruttiaanse lafheid. Als de Europese Unie een knip voor de neus waard is, bieden de lidstaten nu aan Denemarken desgewenst te helpen bij de bescherming en de verdediging van Groenland zolang de burgers daar dat op prijs stellen.

Het Nederlandse korps mariniers oefent regelmatig onder arctische omstandigheden. Nederland zou kunnen aanbieden een paar honderd Jantjes naar Groenland te sturen, uiteraard onder Deens oppercommando. Dan snijdt het mes aan twee kanten omdat de mariniers dan nog beter kunnen wennen aan vechten op de Noordpool. Er zijn genoeg andere lidstaten die onder dezelfde voorwaarden óók troepen zouden willen sturen.

Gezamenlijke vlootoefeningen in het zeegebied rond Groenland liggen onder de huidige omstandigheden eveneens voor de hand.

Dit is de enige taal die Trump verstaat. Hij moet leren inzien dat hij met een greep naar Groenland heel Europa tegenover zich krijgt.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven.

