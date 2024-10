Na de week van de waarheid krijgen we nu volgens het kabinet het strengste asielbeleid ooit. Volgens dat strengste asielbeleid ooit is Syrië voor een deel weer een veilig land. “Net zoals je in Oekraïne op skivakantie kunt, als we Mona Keijzer mogen geloven”, constateert Druktemaker Lisa Loeb bij De Nieuws BV. “Laten we het kabinet op teambuilding sturen: 7 nachten Aleppo, inclusief ontbijt en kogelvrij vest.”