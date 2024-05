Studentenprotest voor Gaza groeit, meerdere universiteiten bezet Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 945 keer bekeken • bewaren

Door heel Nederland wordt in de universiteitssteden door duizendend studenten en universiteitsmedewerkers gedemonstreerd tegen de harde aanpak van de eerdere studentenprotesten tegen de genocide in Gaza. Op verschillende plekken werd daarbij afgelopen week buitensporig hard opgetreden door de politie. In onder andere Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Wageningen, Eindhoven en Nijmegen zijn studenten en medewerkers maandagochtend aan zogeheten 'walk-outs' begonnen.

De demonstranten dragen protestborden mee met daarop teksten als "15.000 children will never go to school again", wijzend op de vele Palestijnse kinderen die door het Israëlische leger zijn gedood, en ze scanderen leuzen zoals "Free, free Palestine". De demonstranten willen onder meer dat de universiteiten de banden met Israëlische instituten verbreken en met bedrijven die ervan profiteren.

In sommige andere steden, zoals Eindhoven, Groningen en Maastricht, hebben studenten tentenkampjes opgezet, melden regionale media. Zo is er een tentenkampje door enkele tientallen studenten van de TU Eindhoven opgebouwd op het terrein van de universiteit. In Maastricht protesteren studenten voor het universiteitsgebouw aan de Minderbroedersberg met borden met opschriften zoals 'Stop genocide'. Ook dragen ze Palestijnse vlaggen mee.

In Amsterdam zijn enkele honderden demonstranten maandagmiddag een gebouw van de Universiteit van Amsterdam (UvA) binnengetreden op de Roeterseilandcampus in het centrum van de hoofdstad. Het gaat om het zogeheten ABC-gebouw. De demonstranten roepen leuzen zoals 'our university' (onze universiteit). Volgens een ANP-verslaggever ter plaatsen hebben de demonstranten tenten opgezet in de hal van het gebouw en droegen enkele actievoerders slaapzakken met zich mee, een teken dat de demonstranten vermoedelijk van plan zijn het gebouw voor langere tijd te bezetten. De centrale hal van het gebouw, waar ook de rechtenfaculteit van de Amsterdam Law School zit, staat vol met demonstranten.

Tegen de demonstratieregels van de universiteit in dragen enkele actievoerders gezichtsbedekking, wel gaat het volgens de verslaggevers om een vreedzaam protest. Het Parool meldt ondertussen dat het bestuur van de UvA heeft besloten dat de demonstranten "eventjes" mogen blijven, maar dat daarna overgegaan zal worden op ontruiming van het gebouw. Volgens de Amsterdamse stadszender AT5 zijn er meerdere busjes van de Mobiele Eenheid gespot op weg naar de universiteit. De UvA zelf heeft alle niet protesterende studenten en medewerkers uit het gebouw gehaald. Het ANP meldt dat de UvA aangifte doet om demonstratie Roeterseilandcampus en het Maagdenhuis, in het verleden vaker bezet door demonstrerende studenten, uit voorzorg heeft gesloten.

Na de bezetting van het universiteitsgebouw in Amsterdam, volgden ook in andere universiteitssteden activisten dat voorbeeld. Op sociale media is te zien dat betogers een gebouw van Maastricht University binnenlopen. Daarnaast is op beelden online te zien dat buiten tenten zijn opgezet. Ook de groep Nijmegen Student Encampment zegt de Radboud Universiteit te hebben bezet. Eindhoven Student Encampment stelt hetzelfde over de TU Eindhoven op sociale media. Op beelden is te zien dat buiten tenten zijn opgezet.

Behalve een protest tegen agressief politieoptreden tegen vreedzame pro-Palestina-demonstranten, laat de organisatie achter de protesten weten dat er ook aandacht wordt gevraagd voor de aanvallen op de activisten uit andere hoek. Afgelopen zaterdag werd de mars ter herdenking van Nakba Dag, die van de Dam naar het Museumplein in Amsterdam liep, aangevallen door mannen met vuurwerk. Dat gebeurde maandag ook in het studentenkamp op Roeterseiland. Volgens aanwezigen ging het hierbij om pro-Israëlische extremisten, aangevuld met mensen "die actief zijn in extreem-rechtse bewegingen".

“Palestijnse en Joodse studenten op onze universiteit voelen zich machteloos - en er zijn zorgen over zowel groeiende islamofobie en antisemitisme. Een steeds groeiende groep studenten en medewerkers, van alle achtergronden, ook Joodse, spreekt zich uit tegen de genocide, maar die wordt door Halsema, de politiek, en het CvB genegeerd,” aldus een van de vertegenwoordigers van de studentenbezetting.

