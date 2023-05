Studentencorps bestaat uit hooligans die Plato lezen en daarom komen ze steeds overal mee weg

Pieter Derks richt zijn pijlen deze week op het studentencorps. Daar zijn voor de zoveelste keer misstanden onthuld, klinken excuses maar verandert er weinig. Het is een cultuur die hij herkent. Hetzelfde zie je bij grote bedrijven of partijen. En waar wordt de top van dat soort ondernemingen klaargestoomd? Hij schetst ook even hoe je dat wel echt kunt veranderen.