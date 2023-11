Deze studenten steunen enthousiast moord, marteling en verkrachtingen

5 nov. 2023 - 13:03

Ach, studenten, het is een beetje een Feyenoord of Ajax tegenstelling geworden en men schreeuwt maar wat. Ik las net ergens een commentaar van iemand die tweemaal schreef dat het ‘toch erg simpel’ was. En wij maar denken dat het complex is. Het gaat net als over Oekraine 19 maanden geleden, dat een groep onmiddellijk ‘te wapen’ riep zonder zich goed te verdiepen in wat er aan de hand was, en er nu zonder enige zinnige verandering of beweging 250.000 jonge gasten in 1917-achtige loopgraven gestorven zijn, als de laatste cijfers niet gelogen zijn. Zowel daar als in Israel gaat de zaak niet opgelost worden. We hebben aan Oekraine inmiddels 2,6 miljard wapens gestuurd en de EU zet 50 miljard klaar voor wederopbouw, waar wij ook 8% aan mogen betalen. En nog wat inflatie, ja. De rekening voor wat er in de Gaza nu gebeurt gaat ook bij ons komen, via de VN, via NGO’s en directe steun. Ook dat worden miljarden. Misschien dat die rekeningen de mensen ooit tot zinnen brengen, als ze zelf in de kou zitten of onder de armoedegrens zitten of dakloos zijn. ‘Te wapen’.