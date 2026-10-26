Studenten verslaan na twee jaar lang protesteren dictatoriale Servische president bij de stembus Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 287 keer bekeken • Bewaren

Een enorme overwinning voor de democratie in Servië waar een zeer actieve studentenbeweging erin geslaagd is de pro-Russische president Vucic, die 14 jaar over het land regeerde met zijn SNS, te verslaan bij parlementsverkiezingen. Vucic had zich daarvoor kandidaat gesteld als premier omdat zijn termijnen als president erop zaten, een truc die eerder ook door Poetin werd toegepast. De studenten staken daar een stokje voor met een campagne die leidde tot een historische opkomst.

De Studentenlijst komt voort uit twee jaren van massale protesten tegen Vucic. Die begonnen toen een deel van het station in de stad Novi Sad instortte, waarbij zestien mensen om het leven kwamen. De renovatie van het station zou slecht zijn uitgevoerd door bedrijven die nauwe banden hebben met de SNS, luidt de kritiek. Afgelopen weken doken verhalen op dat ambtenaren, hun vrienden en hun familie onder druk zijn gezet om te bewijzen dat ze op Vuvic en zijn SNS stemmen.

Vucic heeft zijn nederlaag inmiddels erkend.

In de hoofdstad was de 43-jarige Ivana dolenthousiast. "Dit voelt voor mij als oudejaarsavond – eigenlijk wel als drie oudejaarsavonden tegelijk", zei ze. "We kunnen eindelijk weer ademhalen." Ze voegde eraan toe dat ze hoopt op een snelle verantwoording van de kopstukken van het afgezette regime; een van de belangrijkste verkiezingsbeloften van de 'Studentenlijst'. (...) De uitslag werd wereldwijd nauwlettend gevolgd, in een periode van tien cruciale dagen vol verkiezingen wereldwijd, waarin autoritair-rechtse krachten lijnrecht tegenover pro-democratische krachten staan. De overwinning van de door studenten geleide beweging in Servië zal waarschijnlijk ook in de rest van Europa navolging krijgen en nieuwe energie geven aan de protesten van jongeren en studenten die in steden over het hele continent voor opschudding zorgen.