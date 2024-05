Studenten lopen uit solidariteit met Gaza weg bij toespraak pro-Israëlische Jerry Seinfeld

Seinfeld was aanwezig om een eredoctoraat in ontvangst te nemen en om de pas afgestudeerden van Duke University in North Carolina toe te spreken. Bij zijn aankondiging klonk boegeroep en op video’s op sociale media is te zien hoe tientallen studenten weglopen. Sommigen onder hen dragen een Palestijnse vlag of een keffiyeh, ook wel Arafat-sjaal genoemd.