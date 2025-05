Student verbannen van campus na pro-Palestijnse afstudeerspeech Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 258 keer bekeken • bewaren

De Amerikaanse George Washington University heeft een afgestuurde studente van de campus verbannen nadat zij tijdens haar afstudeerspeech de banden van de universiteit met Israël bekritiseerde en opriep tot steun voor Palestijnen.

Cecilia Culver, die afgelopen zaterdag afstudeerde aan het Columbian College of Arts & Sciences van George Washington University in Washington DC, sprak tijdens de ceremonie voor bijna 750 medestudenten. In plaats van haar vooraf goedgekeurde tekst te volgen, gebruikte zij het podium om de Palestijnse slachtoffers van de genocide in Gaza te herdenken en de universiteit op te roepen zich los te maken van Israëlische bedrijven.

"Ik schaam me ervoor dat mijn collegegeld wordt gebruikt om deze genocide te financieren," zei Culver tijdens haar toespraak. "Ik roep de afstudeerklas van 2025 op om donaties in te houden en te blijven pleiten voor transparantie en desinvestering."

De universiteit reageerde direct door Culver te verbannen van alle campussen en bij door de universiteit gesponsorde evenementen. In een verklaring noemde GWU haar gedrag "ongepast en oneerlijk" omdat zij andere woorden had gesproken dan vooraf was afgesproken. De universiteit bood excuses aan voor de verstoring van wat bedoeld was als een feestelijke gelegenheid.

De video van Culvers speech is inmiddels viral gegaan met meer dan een miljoen weergaves op alle sociale media. Het incident volgt op een soortgelijke zaak vorige week, waarbij student Logan Rozos van New York University zijn diploma werd onthouden nadat hij tijdens zijn afstudeerspraak sprak over de door Israël gepleegde genocide in Gaza.