Stroomnet raakt overbelast, netbeheerder waarschuwt voor stroomuitval en knipperende lichten in huis

Donderdag presenteerde topman Maarten Otto de jaarcijfers over 2022 en zei daarbij dat “de energietransitie nu echt op stoom” is. Het aantal woningen en kleine bedrijven met zonnepanelen nam met een kwart toe en ook het aantal warmtepompen en elektrische auto’s is gestegen. Dat alles leidt er wel toe dat veel huishoudens een zwaardere elektriciteitsaansluiting nodig hebben. Volgens Otto is het “onmogelijk” om dit tempo van de energietransitie bij te houden.

Dat levert problemen op voor de directe toekomst, want als gevolg van de afspraken in het klimaatakkoord moet de verduurzaming zelfs nog een tijdje bij worden gezet. Daar komt nog eens bij dat Alliander kampt met zowel materiaal- als personeelstekorten. Op sommige plekken in het land is de netbeheerder nu al niet in staat om direct aansluitaanvragen in behandeling te nemen, Otto waarschuwt dat dit de komende jaren gaat oplopen.