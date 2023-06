Strooi geen zout op Iraanse wonden door de heropleving van de omvergeworpen dictator, de Sjah te steunen • Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 489 keer bekeken • bewaren

Jamal Bamdadi Actief voor de mensenrechten in Iran

Terwijl Europa de afgelopen 75 jaar in vrede en vrijheid leefde, hadden we in Iran de dictaturen van de sjah en de Islamitische Republiek te verduren.

Dodenherdenking, 4 mei op de Dam, is voor mij altijd een indrukwekkende ceremonie geweest. Een dag om de slachtoffers van die vreselijke gebeurtenis niet te vergeten, om de misdaden van toen en van alle tijden en door wie dan ook te veroordelen, om verzetshelden te herinneren en te bedanken.

Dieuwertje Blok zei die dag in haar speech: "Het kan mij soms niet lang genoeg duren, die stilte. Die indrukwekkende twee minuten lijken altijd te kort en zijn een verademing. Even weg van het geschreeuw, de meningencaroussel, intimiderende woorden. Terug bij jezelf, je eigen gedachten, je eigen geweten."

Ik moest huilen toen ik deze worden hoorde. Ik moest denken aan de slachtoffers van het religeuze en fascistische regime van Iran. Degenen die voor vrijheid en democratie in opstand waren gekomen zijn door de machthebbers op straat doodgeschoten of gearresteerd. Zo niet werden zij gemarteld of zelfs geëxecuteerd. Zoals iedereen heeft gehoord kwamen zeven maanden geleden vele mensen in Iran in opstand na de moord op een onschuldige jonge vrouw. Er werden 750 jongeren doodgeschoten, 20.000 gearresteerd en 8 van hen zijn geëxecuteerd.

Terwijl Europa de afgelopen 75 jaar in vrede en vrijheid leefde, hadden we in Iran de dictaturen van de sjah en de Islamitische Republiek te verduren. Ironisch genoeg, na de recente opstand van het volk in Iran, die veel internationale aandacht heeft gekregen, is Reza Pahlavi (de zoon van voormalig dictator, de sjah) opeens wakker geworden en droomt van de troon!

In dit verband is hij begonnen met een reeks advertenties. Tijdens zijn reizen naar verschillende landen probeert hij zichzelf voor te stellen als een alternatief. Deze beweging is absurd en onjuist. Om deze redenen:

De afgelopen 44 jaar heeft hij een goede tijd gehad met miljoenen dollars aan gestolen geld van het Iraanse volk en heeft hij geen enkele politieke functie gehad.

Hij is een goede spreker en spreekt goed Engels, maar hij weet weinig van politiek.

Hij gelooft niet in democratie, dus heeft hij geen specifieke politieke partij of groep opgericht en beschouwt hij zichzelf als verheven boven politieke partijen.

Zijn recente pogingen om een ​​bondgenootschap te sluiten met beroemdheden zijn vruchteloos geweest en hebben tegenstanders verdeeld achtergelaten.

Zijn adviseurs zijn meestal wrede en beruchte leden van de King's Security Police (SAVAK) die betrokken zijn geweest bij de marteling en executie van vrijheidsstrijders.

Hij heeft geen plannen om het regime van de Islamitische Republiek te veranderen en zijn hoop is dat de westerse landen het heersende regime omverwerpen en hem op de troon zullen helpen.

Volgens mijn informatie zal Reza Pahlavi binnenkort op uitnodiging van een van de Kamerleden van de VVD-fractie naar Nederland komen. Mijn boodschap aan Nederlandse politici is: als je de wonden van het Iraanse volk, niet kunt of wilt helen, strooi dan alstublieft geen zout op onze wonden door de heropleving van de omvergeworpen dictator te steunen.