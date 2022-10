Strijden tegen stankoverlast: welkom in het democratische doolhof

In de nieuwe aflevering van de Zembla Podcast vertellen journalisten Ton van der Ham en Suzan Borst over het juridische en democratische doolhof waar je in terechtkomt als je als burger iets wil doen tegen de stankoverlast van een bedrijf.

Het gaat over het slecht functioneren van de omgevingsdiensten en over de relatie van Ton van der Ham met persvoorlichters. Maar uiteindelijk gaat deze podcast over de fundamentele vraag: heb je als burger eigenlijk wat te zeggen over de omgeving waarin je leeft?