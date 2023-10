Strijd tussen Vera Bergkamp en Khadija Arib laait opnieuw op, Tweede Kamer ontvangt woedende brief

25 okt. 2023 - 14:28

Dit is een mankerende redenering. "Arib weet wat er gebeurd is". Ja. " én wat er in het rapport staat." Is dat zo? Het rapport moet nog gepubliceerd worden. " Het rapport is waar of het is niet waar." Dat is een waarheid als een koe. "De rechter kan daar niets over zeggen, hij kan alleen concluderen of het onderzoek rechtmatig was." Of hij daar iets over kan zeggen, hangt van de klacht af die Arib bij de rechter heeft neergelegd. Maar natuurlijk kan een rechter oordelen over de waarheid. Als dat niet zo was, vraag ik me af hoe criminelen in rechtszaken schuldig bevonden kunnen worden. Het is toch wel heel raar dat je een rapport wilt publiceren als er een rechtszaak loopt met de vraag of dat rechtmatig is. Dat recht lap je dus aan je laars. Jij hebt het niet zo op Arib.