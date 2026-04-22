Stress, cirkels en cijfers

Ik moet een keuze maken. Misschien dierenarts? Journalist? Of brandweer, dat lijkt mij ook leuk! “Ach, kijk nou toch eens naar jou… Ben je helemaal betoeterd, zet dat uit je hoofd! Je doet verdorie vwo, hier is de ‘U’ van de universiteit zowat heilig verklaard!”, krijst een stemmetje in mijn hoofd. Natuurlijk. Potentieel exacte wetenschappen? Mogelijk rechtsgeleerdheid? En niet uit te sluiten, geneeskunde? Deze opties voelen niet meer als kansen, maar als muren die mij steeds sneller klemzetten.

En natuurlijk weten degenen waar ik steun zoek het niet beter dan ik: “Mam, ik weet het niet, er zijn zó veel verschillende opties, mijn hoofd buitelt ervan! Als jij nú naar mij kijkt, wat zou jij dan bij mij vinden passen?”, ratel ik op een zondagavond naar mijn moeder. Nieuwe week. Zelfde vicieuze cirkel van gedachten. Klassiek; morgen weer school, morgen weer leren, morgen weer nieuwe stof die mij niks zegt. “Uhm, nou, ik weet het niet schat, je moet kiezen wat jou blij maakt!”. Fijn, heel nuttig, zo'n antwoord. Als ik zou doen wat mij blij maakt, zou ik in Londen wonen, in een penthouse dat uitkijkt op de Theems, en dag, dag uit vind je mij dan in een schattig cafeetje. Daar neem ik de geuren van koffie en kaneel in mij op, werkend aan mijn nieuwe column voor, ach, whatever, The Times ofzo.