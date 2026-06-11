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Strenger straffen? PVV’er krijgt 200 uur taakstraf voor poging tot zware mishandeling Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 278 keer bekeken • Bewaren

De PVV wil criminelen veel zwaarder straffen. Als het aan de extreemrechtse partij ligt, moeten er “zeer forse minimumstraffen” komen. Ook vindt de partij dat “criminelen in boevenpakken in het openbaar werkzaamheden moeten verrichten”.

Het Noord-Hollandse PVV-Statenlid Ronald van Tiggelen mag blij zijn dat zijn partij nooit wat voor elkaar krijgt, want anders was hij er donderdag niet met 200 uur taakstraf (zonder boevenpak) vanaf gekomen.

De rechter legde de straf op aan Van Tiggelen omdat hij een vrouw aanreed die deelnam aan een klimaatprotest. De PVV’er remde niet af en reed dwars door het spandoek waarachter de vrouw stond. Zij moest zich laten behandelen in het ziekenhuis vanwege een hersenschudding en een pijnlijke rug en knie.

Enigszins in lijn met het gedachtegoed van de PVV besloot de rechtbank een hogere taakstraf (200 uur) op te leggen aan klimaatontkenner Van Tiggelen dan het openbaar ministerie had geëist (180 uur). De NOS meldt:

“De rechtbank veroordeelt de 74-jarige PVV'er voor poging tot zware mishandeling, het doorrijden na een ongeval, gevaarlijk rijgedrag en het verstoren van een vergadering.”

De rechtbank vond Van Tiggelens verweer dat hij de vrouw niet had gezien, totaal ongeloofwaardig.

“Bij de entree van de parkeergarage hingen videocamera's die de aanrijding vastlegden. (…) Volgens de rechters is het bijna niet mogelijk dat hij niet heeft opgemerkt dat hij de activist raakte en dat ze vervolgens van zijn auto afgleed. Na de aanrijding reed van Tiggelen op lage snelheid de parkeergarage in.”